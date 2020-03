Relaxen auf dem New Moon Sofa

Entstanden ist der opulente Entwurf des „New Moon Sofas“, der im Gegensatz zu seinem Namensgeber alle Blicke auf sich zieht. Grund dafür sind die exzentrischen Rollen und Rundungen des Sofas, das mit insgesamt 17 Metern Samtstoff im eigens von Senekal kreierten Farbton „Herbstbraun“ überzogen ist.

Die Couch ist zwei Meter lang und verfügt über eine Sitztiefe von 65 Zentimetern. An der richtigen Stelle und in Fensternähe platziert, bietet die Couch also genug Fläche, um den Sternenhimmel auch im Liegen zu betrachten.

Preis und Bestellung unter: info@murrmurr.co.za