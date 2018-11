Recycling am Bau: Neues Haus aus alten Baustoffen

Die Wiederverwendung von alten Baustoffen ist auch hierzulande nichts Neues – auch wenn die Materialien nicht immer so originell sind wie im Haus von Dan Phillips. „Die Recyclingquote ist in Österreich sehr hoch“, weiß Martin Car, Geschäftsführer des österreichischen Baustoff-Recycling-Verbands. Das liege an der Bausubstanz, denn ein Haus bestehe zu 96 Prozent aus mineralischen und somit wiederverwendbaren Baustoffen.

„Man darf sich das aber nicht so vorstellen, dass auf einer Baustelle dasselbe Material wieder verbaut wird. Die Baustoffe werden industriell gefertigt und als solche wieder verkauft“, erklärt Car. Ziegel, Putz und Mörtel können problemlos weiterverarbeitet werden. „Dafür werden diese Materialien meist granuliert, also gebrochen, und im Anschluss beispielsweise als Zuschlagstoffe in Leichtbeton verwendet“, so Car. Betonwände finden hingegen meist als hochwertiges Straßenbaumaterial im eigenen, aber auch im öffentlichen Bereich Verwendung. „Für Beton liegt die Recyclingquote bei über neunzig Prozent in Österreich. Außer Holland erreicht kein anderes europäisches Land diesen Wert“, erklärt Car.