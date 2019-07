Rechtstipp: Wann trifft mich eine Nachzahlung?

Ich bin Wohnungseigentümer, das E-Werk hat im Haus die Leitungen überprüft, ob Gas austritt. Die Kosten für die Hausleitungen werden über die Rücklage bezahlt, jene für die Leitungen in den Wänden der Wohnungen an die Eigentümer verrechnet. Ist das rechtens?

Bei der Anlage handelt es sich um eine Gemeinschaftsanlage. Aufgrund der Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes fallen Sanierungsmaßnahmen, die zur ordnungsgemäßen Erhaltung der allgemeinen Teile der Liegenschaft und auch für die Behebung ernster Schäden des Hauses in einem Wohnungseigentumsobjekt notwendig sind, in die ordentliche Verwaltung. Eine in der Wand liegende undichte Gasleitung stellt daher einen ernsten Schaden des Hauses dar. Aus diesem Grunde müssen meiner Meinung nach die dafür anfallenden Kosten nicht vom jeweiligen Wohnungseigentümer getragen werden, sondern über die gemeinsame Reparaturrücklage abgerechnet werden muss.

Ich vermiete eine Wohnung mit voll ausgestatteter Küche. Der Mieter ist nach sechs Jahren ausgezogen und Geschirrspüler und Herd waren defekt. Kann ich vom nächsten Mieter verlangen, dass er die Wohnung so zurückstellt, wie er sie übernommen hat?

Ob Ihr Mieter Ersatz beschaffen muss oder nicht, hängt von der jeweiligen Regelung im Mietvertrag ab sowie, ob das Gerät aufgrund normaler Abnutzung kaputt gegangen ist, aufgrund des Alters oder durch unsachgemäße Handhabe. Bei einem alten Gerät, das real keinen Wert mehr hat, können Sie keinen Ersatz verlangen. Schafft der Mieter aber ein neues Gerät an, kann dieser den Ihnen nun verschafften Mehrwert ebenfalls verlangen. Am besten lösen sie das Problem, in dem sie mit dem Mieter ein monatliches Möbelentgelt vereinbaren, das dieser neben der Miete bezahlt.