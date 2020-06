Do-it-yourself ist in. Vor allem, wenn man aus alten Dingen neue Sachen macht und zum Beispiel die Pölster für den Liegestuhl aus alten Frotteehandtüchern näht. Upcyclen nennen das die Profis. Grafikdesignerin Eva Schneider ist so eine Expertin. In ihrem neuen Buch stellt sie 50 einfache Projekte für den Balkon vor. Eines davon ist ein kreativer Beistelltisch. Man braucht dafür weder teures Material noch komplizierte Werkzeuge, sondern nur ein paar gleichlange Holzscheite, zwei Spanngurte, etwas Filz in einer kräftigen Farbe, außerdem einen Bleistift, eine Schere und Klebstoff.

Die Holzscheite werden aufrecht zu einem Kreis zusammengestellt und mit den Gurten fixiert. Dann macht man am besten Schablonen aus Transparentpapier: Das Papier auf die Oberseite der Holzscheite legen, deren Kontur abzeichnen und ausschneiden. Mithilfe dieser Vorlage werden die passenden Elemente aus dem drei Millimeter dicken Filz ausgeschnitten und mit Heißkleber auf die Holzstücke geklebt.