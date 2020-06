Probleme beim Bauen und Sanieren

Es ist leider eher die Regel als die Ausnahme, dass ein Haus mehr kostet als ursprünglich geplant. "Oft fehlen Leistungen im Angebot, vor allem an den Schnittstellen zwischen den Gewerken. Zum Beispiel liefert die Fertighausfirma die Installationen im Haus, aber nicht die Leitungen vom Keller herauf. Oder es werden die Zuleitungen von der Straße nicht einkalkuliert", erklärt Peter Baum. "Der Bauherr kann eine Kostengarantie verlangen, aber das hat nur Sinn, wenn es eine genaue Planung und eine detaillierte Leistungsbeschreibung gibt."

Hat der Unternehmer die Richtigkeit des Kostenvoranschlags gewährleistet, kann er nicht mehr Geld verlangen, selbst wenn sich sein Aufwand als beträchtlich höher erwiesen hat als im Kostenvoranschlag angenommen. "Hat der Unternehmer jedoch keine solche Gewährleistung übernommen, kann er einen unvorhergesehenen Mehraufwand verrechnen. Hier gilt jedoch: Je höher die Auftragssumme, desto weniger kann verlangt werden. Die Grenze liegt bei etwa 15 Prozent Kostenüberschreitung", sagt Kager. Wenn jedoch der Mehraufwand unvermeidlich ist und dies zu Beginn nicht vorhersehbar war, muss man auch eine größere Differenz in Kauf nehmen. Der Unternehmer hat allerdings die Pflicht, den Bauherren zu warnen – und zwar bevor er weiterarbeitet. So hat der Auftraggeber die Möglichkeit, vom Vertrag zurückzutreten. Die bisher geleisteten Arbeiten müsste er bezahlen. "Zeigt der Unternehmer die beträchtliche Kostenüberschreitung nicht an, verliert er jeden Anspruch auf höhere Vergütung", erklärt Kager.