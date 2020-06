"Plaans" dokumentiert den Baufortschritt

Mit einem Tipp auf das Briefsymbol kann man das Projekt per eMail verschicken. Die Dokumentation wird automatisch in einer zip-Datei zusammengefasst und an das eMail angehängt. So kann man auch daheim oder im Büro weiterarbeiten. Eine Android-Version von Plaans gibt es (noch) nicht. "Aus technischen Gründen fokussieren wir uns vorerst auf die Entwicklung für iPad-Geräte", sagt Mikavaa-Geschäftsführer Johan Wagner. "Für den Datenaustausch zwischen der iPad-App und einem Desktop-Computer ist aber kein Apple-Computer notwendig. Bestehende EDV muss also nicht geändert werden."