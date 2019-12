Öko auf der Baustelle: So werden alte Baustoffe wiederverwendet

Die Initiative ist der erste Anbieter am österreichischen Markt für den verwertungsorientierten Rückbau bei großvolumigen Bauten und wurde 2017 gegründet. Das Geschäftsmodell wurde bereits in zwei Pilotprojekten erfolgreich getestet: im Glaspalast, dem ehemaligen Rechenzentrum der Stadt Wien, und dem ehemaligen Coca-Cola-Werk am Wienerberg.

Seit Oktober sichern die Partnerorganisationen von BauKarussell – das sind Betriebe aus dem sozialwirtschaftlichen Bereich – wertvolle Bauelemente beim MedUni Campus: vom Pater Noster aus der Gründerzeit über Vintage-Kinosessel bis zur Beamerleinwand. Auch Böden, Türen und Sanitäreinrichtungen sind dabei. „Wir erwarten uns einen deutlichen ökonomischen und ökologischen Mehrwert gegenüber dem konventionellen Ablauf von Abbruch und Entsorgung“, so BIG-Geschäftsführer Hans-Peter Weiss.

In einem neu erstellten Bauteilkatalog werden nun die ersten wiederverwertbaren Bauelemente präsentiert. Über eine Online-Plattform (www.baukarussell.at) können die Teile nun erworben werden.

Die Erlöse sollen die Aufwendungen von BauKarussell tragen und kommen außerdem den sozialwirtschaftlichen Partnerbetrieben zugute.