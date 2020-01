Österreichische Bundesbahnen bauen weiter aus

Auch der Warteraum des Bahnhofs Wien Meidling soll 2020 fertig werden. Hier werden um 1,8 Millionen Euro die Ergebnisse einer Kundenbefragung (Kinderwartezone und 43 weitere Sitzplätze) umgesetzt. Neben der Erweiterung des Bahnhofs Praterstern wird auch in Kirchstetten gearbeitet. Fünf weitere Bahnhöfe ( Himberg, Kirchberg am Wagram, St. Andrä-Wördern, Ternitz, Ebreichsdorf) sind derzeit geplant.

Ausbauten auch im Immobilienbereich

Bis Ende des Jahres soll der Bildungscampus in St. Pölten bezugsfertig sein. Dort werden ein Lehrlingsheim und Räume mit modernen Ausbildungsstandards geschaffen. Notwendig ist das auch, weil in den kommenden Jahren 10.000 Mitarbeiter der Bundesbahnen in Pension gehen werden. Die Fertigstellung ist für April 2022 geplant. In den Bau werden 70 Millionen Euro investiert.