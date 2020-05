Nußbaum deluxe: Bucherer-Store in Wien

Ein cremeweisses Präsentationspult links, wohl erzogene Verkäufer in dunklen Anzügen und geradeaus ein imposanter, hoher Raum, der sich unter der alten Kassettendecke auftut. - Es gibt Geschäfte, die strahlen auf den ersten Blick aus, dass hier etwas ganz Besonderes präsentiert werden soll. So auch der Edel-Juwelier Bucherer, der an bester Wiener Adresse (mit Blick auf den Stephansdom) vor Kurzem neugestaltet wieder eröffnete.