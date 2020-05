Noble Seniorenresidenz im Hamerling

Henkel hat einen neuen Montagekleber mit einer speziellen Polymer-Formel auf den Markt gebracht. Egal ob Beton, Ziegel, Glas, Steinfliesen, Gipsplatten oder Metall: Mit dem „Pattex One For All High Tack“ soll sich jedes Material auf jeder Oberfläche befestigen lassen. Das Produkt ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Trotz der starken Anfangshaftung bleibt die Verklebung ausreichend elastisch, um Korrekturen bis zu 15 Minuten nach dem Aufbringen zu ermöglichen. www.henkel.at