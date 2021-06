News aus der Immobilien-Branche

Drei neue Fellows bei RICS

Der Österreich Chapter der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) gibt bekannt, dass Herbert Tomasetig (HTO Consulting), Franz Josef Seiser ( Seiser + Seiser Immobilien Consulting) und Helmut Neubauer (H2H Asset Management Partners) ab nun den Titel FRICS (Fellow of RICS) führen. Die 1868 in England gegründete Organisation ist die weltweit führende berufliche Qualifikation im Bereich Immobilien, Bauwesen und Infrastruktur.www.rics.org/at