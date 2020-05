Neues Wohnquartier am Bodensee

SIGNA Retail hat die italienische Warenhauskette La Rinascente Group als Partner an Bord der KaDeWe Group (in der die früheren Karstadt-Luxus-Standorte KaDeWe in Berlin, Alsterhaus in Hamburg und Oberpollinger in München zusammengefasst sind) geholt. La Rinascente hält mit 50,1 % die Mehrheit, die Warenhaus-Immobilien bleiben im Besitz von René Benko. Ziel der Partnerschaft sei es, Europas Marktführer im Premiumbereich zu werden und weiter zu wachsen. www.signa.at