Neues Wohnprojekt in Wien-Margareten

Die neue Dependance dient vor allem dazu, deutschlandweite Projekte direkt vor Ort zu koordinieren und umzusetzen. Bereits sieben Projekte, zwei davon in München, werden von dem Architekturbüro mittlerweile bearbeitet. Unter anderem die Neuerrichtung eines Wohnbaus mit 200 Einheiten im Prinz-Eugen-Park in München sowie weitere 340 Wohnungen, die auf dem Areal der Ludlstraße, ebenfalls in München, in Planung sind. Des Weiteren konnte das Büro vor Kurzem auch einen Wettbewerb in Hannover zur Planung eines neuen Stadtteilzentrums für sich gewinnen. www.awg.at