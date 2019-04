Neues Lifestyle-Hotel "Andaz" eröffnet in Wien

Die Hotelmarke ist Teil der global agierenden Hyatt-Gruppe und Wien neben Amsterdam, München und London erst der vierte Andaz-Standort in Europa. Insgesamt gibt es 21 Ableger weltweit. „Wir sind sehr selektiv, was neue Hoteleröffnungen anbelangt. Die Stadt und das Gebäude müssen perfekt passen,“ so Gözde Eren, die bereits in der Türkei, Ukraine, Kirgistan, Indien und Ägypten in Hotels arbeitete.

Für das Andaz am Belvedere hat sich die Hotelkette ein ganz besonders Bauwerk ausgesucht: ein vom italienischen Stararchitekten Renzo Piano gestalteter Komplex direkt im neuen Quartier am Hauptbahnhof. Piano plante unter anderem bekannte Bauwerke wie „The Shard“ in London und das Centre Georges-Pompidou in Paris. In Wien ist es das erste Projekt, das Renzo Piano umsetzte. Markant an der Architektur ist, dass die Häuser auf neun Meter hohen Stelzen stehen. Auf diese Weise sollen die Grünflächen des Schweizer Gartens unter das Gebäude verlängert werden und durch die Höhe schöne Blicke auf das Schloss Belvedere garantieren.