Neuer Wohnraum für Salzburg

Die Salzburg Wohnbau GmbH errichtet im Stadtteil Lehen 43 geförderte Mietwohnungen mit Größen zwischen 47 und 103 m². Das rund 5200 große Grundstück wurde im Baurecht von der Stadt Salzburg zur Verfügung gestellt. Für die Realisierung wurden drei in die Jahre gekommene Wohnhäuser abgerissen und nun durch zwei moderne Bauten ersetzt. Die Errichtungskosten belaufen sich auf rund 7,35 Millionen Euro. www.salzburg-wohnbau.at

Ein Pflichttermin für Hobbygärtner

Foto: Messe Tulln/Friedrich Jansenberger Von Blumen und Pflanzen über Obst und Gemüse bis zu Pools und Möbel: Bei der „Gartenbaumesse Tulln“ von 31. August bis 4. September (9 bis 18 Uhr) präsentieren 530 Aussteller die aktuellen Trends für Draußen. Mit 200.000 Blumen wird eine ganze Halle von Gärtnern und Floristen in eine einzigartige Blütenpracht verwandelt. Die Österreichischen Bundesgärten geben in Kooperation mit der HBLFA Schönbrunn einen Einblick in die ehemalige kaiserliche Pflanzensammlung, die heuer ganz im Zeichen des 300. Geburtstags von Kaiserin Maria Theresia steht. Floristen-Shows, Gartentipps von Experten, Blumenstecken für Kinder und attraktive Gewinnspiele runden das Angebot ab.www.messe-tulln.at

Ein Zeichen für den Umweltschutz

Foto: /NLK Reinberger Seit 18 Jahren werden in Niederösterreich die „Natur im Garten“-Plaketten, eine Auszeichnung für naturnah gestaltete Freiräume, verliehen. Vergangene Woche überreichte Landesrat Karl Wilfing Eva Fexa in Loosdorf die 15.000 „Natur im Garten“-Plakette. www.naturimgarten.at

Berater übernimmt mehr Verantwortung

Foto: /Rigips Wolfgang Kramberger ist neben seiner Funktion als Fachberater für den Baustoffhandel bei Saint-Gobain RIGIPS Austria auch für den Holzbau erster Ansprechpartner in Süd- und Westösterreich. Als Tischler und Absolvent der HTL für Holztechnik kennt er diesen Sektor. www.rigips.com

Wer wird Cäsar? Die Spannung steigt

Der Immobilienaward Cäsar wird heuer zum elften Mal an Branchengrößen verleihen, die im vergangenen Jahr Herausragendes geleistet haben. Die inhaltliche Leitung wird heuer wieder von den Interessensvertretungen FIABCI, ÖVI, RICS, Salon Real und dem Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO übernommen. Die Galanacht des Cäsar findet am 14. September 2017 im Schlosstheater Schönbrunn in Wien statt. www.immoaward.at

Eine Lampe für Apple-Nutzer

Foto: /Ledvance Ledvance bringt unter dem Namen „Smart+TM“ eine Classic A60 LED-Lampe und ein LED-Lichtband der Marke Osram exklusiv für das Apple HomeKit auf den Markt. Beide Produkte lassen sich mit Siri per Sprachsteuerung oder über die iOS Home App bedienen. So werden iPhone, iPad oder Apple Watch zum Lichtschalter.www.ledvance.de

Premiere für den Design District 1010

Foto: /Gerhard Nohava Von 6. bis 8. Oktober 2017 verwandelt sich der erste Bezirk in einen begehbaren Design-Showroom. Im Börseviertel und anderen Grätzln kann man sich bei den teilnehmenden Unternehmen über die aktuellen Trends informieren. 80 nationale und internationale Marken präsentieren sich außerdem auf 5000 Quadratmeter in der Hofburg. www.design-district.at