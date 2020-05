Neuer Optiker in Hohenems

Die geringe Raumhöhe wurde durch die strukturierte Deckenlandschaft optisch erweitert, die eingewebten Lichtbänder beleben die Gestaltung zusätzlich. "Wir wollten ein warmes, angenehmes Ambiente schaffen, in dem sich alle wiederfinden - vom Kind bis zum Senioren", erklärt die Bregenzer Architektin.



Entlang einer hinterleuchteten Wand werden die Sonnenbrillen in Szene gesetzt. Gegenüber reihen sich die optischen Gestelle in einem regelmäßigen Lochraster, der je nach Standpunkt und Bewegung andere Durchblicke ermöglicht.



Natürliche Akzente werden durch die Verkaufsmöbel in Nussbaum gesetzt. Das kräftige Gelborange der Stühle oder der freistehenden Säulen bringt Frische in das helle Raumkonzept. Auch die Wartezone wurde an dieses Sonnenthema angepasst und trennt so Schauraum und Behandlungsbereiche optisch voneinander ab. www.raumhochrosen.com



Greber Hörensehen, 6845 Hohenems, Marktstraße 12, Tel. 05576/774 26