Neuer Goldrausch im Gasteiner Tal

Für Von der Wettern, der im Hauptberuf Geschäftsführer von sechs Hotels der schwedischen Janus-Gruppe ist, ist klar: das mühsam aufgebaute Image als alpiner Hotspot für Kunst und Kreativität ist gut, aber nicht genug. Bad Gastein müsse mit seiner Vielseitigkeit – Stichworte Thermalquellen, Berge – um Besucher buhlen. Immerhin sorgen die Kurgäste mit rund 200.000 Übernachtungen pro Jahr noch immer für hohe Umsätze. „Der Charme soll erhalten bleiben“, so Von der Wettern, „aber wir müssen alle Möglichkeiten der Bespielung nutzen.“

Das alte Kongresshaus hat in dieser Strategie eine Schlüsselstellung: In den 1970er Jahren vom Architekt Gerhard Gastenauer für 1600 Menschen erbaut, steht das brutalistische „Beton-Monster“ wie ein Mahnmal mitten im Zentrum. Der Bau wurde zum Millionengrab und hat die Gemeinde in den Ruin getrieben hat. „Die letzte Rate der Schulden haben wir vor zwei Jahren überwiesen“, sagt Bürgermeister Steinbauer.

Das Kongresshaus steht nach wie vor im Besitz der Familie Duval, genauer gesagt in jenem von Sohn Philippe Duval – wie auch das benachbarte Hotel Austria. Derzeit laufen Gespräche, wie es mit den beiden bekannten Gebäuden in bester Lage weitergehen könnte. Das Kongresszentrum steht nicht unter Denkmalschutz, könnte also abgerissen werden.

Dass so wie in früheren Zeiten ein Kongressbetrieb einzieht, wäre im Sinne vieler Geschäftsleute. Doch nicht so wie früher, schließlich sind neue Zeiten angebrochen. Und das sollte auch bis weit übers Tal hinaus sichtbar werden – am Kongresshaus selbst. Bürgermeister Steinbauer: „Ein architektonisch hochwertiger Bau als Kontrast zum historischen Altbestand wäre wünschenswert.“