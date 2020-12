Neubau aus Ziegel in herausragender Hanglage

Ziegel überall oder auch „Brick all over“ haben die Architekten Karin Triendl und Patrick Fessler das Einfamilienhaus in Gablitz, Niederösterreich genannt. Ein Blick auf den Bau erklärt warum: Auf einer Bühne aus Beton ragt das Einfamilienhaus aus Ziegel – genauer Klinker.

„Die Bauherrin ist aus Polen und dort wird dieser speziell verarbeitete Ziegel häufig verbaut“, erklärt Patrick Fessler. Der Vorteil des Materials: es wird unter hohen Temperaturen gebrannt. Dadurch nimmt dieser Ziegel kaum Wasser auf und ist sehr widerstandsfähig.

Ungewöhnlich in Österreich

Allerdings mussten Architekten und Bauherren schnell feststellen, dass „Österreich der schlechteste Ort ist, um mit Klinker zu bauen, da er kaum zu kaufen ist“, erzählt Fessler. Produktionswerke gibt es in Nordeuropa zuhauf, in Österreich war Ziegelhersteller Wienerberger während der Planungsphase des „Brick all over“ gerade dabei die letzte Klinkerproduktionsstätte in Österreich zu schließen. Fessler: „Wir hatten Glück und konnten die letzte Charge ergattern.“