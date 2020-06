Muss ich Immobiliensteuer zahlen?

Ich habe meine Wohnung vermietet und dem Mieter einen Schlüssel für den Schranken am Parkplatz gegeben. Laut Wohnungseigentumsvertrag dürfen nur Eigentümer dort parken. Es gehört aber zu jeder Wohnung ein Parkplatz, also wird doch mein Mieter dort parken dürfen, oder? Ein anderer Eigentümer hat mit Besitzstörungsklage gedroht.

Es wird sich dabei wohl um die Regelung handeln, dass Eigentümer oder im selben Haushalt wohnende Personen auf dem Parkplatz stehen dürfen. Diesfalls muss überprüft werden, ob tatsächlich nur der grundbücherliche Eigentümer den zugeordneten Parkplatz nutzen darf. Ich gehe davon aus, dass die vertragliche Regelung dahingehend zu interpretieren ist, dass die zugeordneten Parkplätze nicht an außerhalb der Liegenschaft wohnende Dritte vermietet werden dürfen. Hingegen ist für den Fall, dass für die anderen Eigentümer genügend Parkplätze vorhanden sind, die Nutzung in der Regel auch auf den Mieter zu übertragen. Jedenfalls ist darauf zu achten, dass die Hausverwaltung in Kenntnis gesetzt wird, damit die anderen Eigentümer informiert werden und man keine Besitzstörungsklage erhält.