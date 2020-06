Müssen Eigentümer Mahnspesen zahlen?

Wenn im Verwaltungsvertrag vereinbart ist, dass der Hausverwalter bei Maßnahmen, die mehr als 7000 Euro kosten, ein Bauverwaltungshonorar in Rechnung stellen darf, so bezieht sich das auf die einzelne Arbeit bzw. auf Beauftragungen, die in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Es ist jedoch nicht zulässig, dass sämtliche Kleinreparaturen zusammengerechnet werden, um diesen Betrag zu erreichen. Dies wäre nur dann legitim, wenn es sich aus dem Wortlaut des Verwaltungsvertrages ergibt. Man sollte den Verwalter daher auffordern, die Abrechnung diesbezüglich richtigzustellen. Wenn sich außergerichtlich keine Einigung ergibt, kann ein Antrag auf Rechnungslegung beim zuständigen Bezirksgericht eingebracht werden. In diesem Verfahren wäre dann vorzubringen, inwieweit das Verwaltungshonorar falsch berechnet ist.

In unserem Haus wurden vor 15 Jahren einige Büros zu Wohnungen umgebaut. Die neuen Nutzwerte wurden nie im Grundbuch eingetragen. Diese Wohnungseigentümer haben daher noch immer weniger Anteile und zahlen weniger Betriebskosten. Wie müssen wir anderen vorgehen, damit das endlich berichtigt wird?