Mooi: Neuer Beauty- und Conceptstore für Wien

Zusammen mit der Wiener Designagentur Area haben Petra und ihr Mann Norbert Mair ein stylishes und vor allem gemütliches Store-Konzept mit sechs Behandlungsplätzen geschaffen. „Die Hauptelemente wie das Empfangspult, den Manikürtisch oder aber auch die Stahl-Glas Konstruktionen habe ich nach meinen Vorstellungen selbst designt und gestaltet und von heimischen Betrieben fertigen lassen“, erklärt Mooi-Chefin Petra Mair nicht ohne stolz.

Trockenblumen, Vasen, Kerzen

Auch in Sachen Einrichtung wird die Nachhaltigkeit großgeschrieben. So stammt die Trockenblumen-Installation von We are Flowergirls. Beim Bodenbelag fiel die Wahl bewusst auf eine ökologische Variante, welche auf der Basis von Leinöl, Holz- sowie Korkmehl, Naturharz und Jutegewebe entsteht und der Strom wird zu hundert Prozent aus Wasserkraft und Ökoenergie bezogen. Hübsche Kerzen, originelle Vasen, handgefertigter Schmuck oder Fairtrade Kaffee kann man im Mooi auch kaufen. Bei allen Produkten stehen jedoch Herkunft und Herstellung im Fokus, so Mair: „Alle Produkte, die wir bei uns anbieten, erzählen nicht nur wunderschöne Geschichten, sondern setzen auf nachhaltige Produktionsbedingungen.“ Besonders „mooi“: ein Prozent des Jahresumsatzes werden an Umweltprojekte gespendet.