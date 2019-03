Monumente in Seefeld: Meissl Architects präsentieren ihre Bauten

Das Gebäude ist das Herzstück der Nordischen Skiweltmeisterschaften, die bis kommenden Sonntag in Seefeld in Tirol über die Bühne gehen. Für Meissl, selbst gebürtiger Seefelder, ist das Sprungstadion ein Höhepunkt in seiner Laufbahn als Architekt.

20 Meissl-Bauten in Seefeld

Erstaunlich ist, dass er neben Projekten außerhalb seines Heimatorts immerhin mehr als 20 Bauwerke in Seefeld selbst realisiert hat – von der Jochbahn bis hin zum Lifestyle-Hotel „das Max“. „In Hinblick auf die WM wurde in Seefeld sehr viel investiert. Der Investitionsstau, den es in manchen Bereichen im Ort gab, wurde beseitigt“, sagt Meissl.

Das neue Sprungstadion wurde vergangenen Herbst fertig gestellt. Im Zentrum steht der WM-Turm. Während der Weltmeisterschaften dienen zwei verglaste und beheizte Etagen zur Zeitnehmung und der Rennleitung als Zentrale.

Vom Turm aus sind alle Wettkampfplätze wie das Zielgelände sichtbar. Bei der Planung hat sich Architekt Meissl von den Hochsitzen für Jäger im Wald inspirieren lassen: Der Turm ist daher eine Holzkonstruktion. Der WM-Turm befindet sich oberhalb des Baukörpers mit den neuen Mannschaftsräumen. Jede Nation hat darin einen eigenen Bereich. Das Dach ist begrünt und fügt sich daher sehr unaufdringlich in die Naturarena ein. Meissl: „Wir wollten den Naturraum keinesfalls zerstören.“