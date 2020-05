Moderne Helfer: Wohnen mit Robotern

Wisch-Roboter Scooba (ab 449 Euro) ist nur für robuste Bodenbeläge geeignet, weil immer ein wenig Restfeuchtigkeit bleibt. Er hat einen Tank für sauberes und einen für schmutziges Wasser. 40 Quadratmeter schafft der kleine Helfer mit einem Tank, dann muss ausgeleert und nachgefüllt werden. Kollege Evo (ab 349 Euro) wischt mit einem feuchten oder trockenen Tuch und ist daher auch für Echtholzböden geeignet.



Noch in der Testphase ist ein Fensterputz-Roboter. "Wann er auf den Markt kommt, ist noch nicht ganz klar. Er wird dann wohl ein paar Hundert Euro kosten", meint Ströhle.



Seit einigen Jahren erhältlich sind die Helfer für den Garten. Die Nachfrage nach Rasenmäher-Robotern ist allerdings geringer. "Die sind aber auch viel teurer und kosten zwischen 1400 und 13.000 Euro. Das leistet man sich nicht so leicht wie den Staubsauger", erklärt Ströhle. Bis zu 10.000 Quadratmeter Rasenfläche und eine Neigung bis zu 30 Grad schaffen die teureren Modelle.



Damit aber Robomow nicht auch in Nachbars Garten arbeitet, muss man zu Beginn einen Begrenzungsdraht am Boden verlegen. Auch Biotope oder Pools müssen damit eingefasst werden. Über diese Kabel findet der Roboter auch wieder zur Ladestation zurück. "Für kleine Rasenflächen bis zu 400 Quadratmeter gibt es auch kabellose Varianten. Der Ambrogio hat Gras-Senoren und dreht einfach um, wenn er kein Gras mehr spürt", erklärt Ströhle. Fährt der Roboter auf eine feste Oberfläche, erkennt er den Unterschied nach 20 Zentimetern. Wenn Nachbars Rasen allerdings direkt an den eigenen angrenzt, mäht das Gerät natürlich weiter.



Die automatischen Rasenmäher sind alle zwei bis drei Tage im Einsatz. Daher ist das frisch geschnittene Gras sehr kurz und kann einfach als Dünger liegen bleiben. Weil sie kaum Lärm machen, dürfen sie auch zu Mittag oder am Wochenende arbeiten. Und während die Roboter fleißig sind, kann man selbst faulenzen.



