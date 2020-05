Mietzinsminderung: Wenn Mieter weniger zahlen

Doch meistens ist es etwas komplizierter: "Leider gibt es keinen Katalog, der regelt, wie viel Prozent man bei welchem Mangel oder welcher Störung einbehalten kann", so Walzl-Sirk. Wie viel gerechtfertigt ist, hängt immer vom Einzelfall ab. In den vergangenen Jahren gab es zahlreiche Verfahren und aus den Entscheidungen der Gerichte kann man sehr wohl Richtwerte ableiten. Eike Lindinger hat diese im Wiener Mietzinsminderungsspiegel in ihrem Buch zusammengefasst.



Hier einige Beispiele:

- Nervt der Lärm von einer Baustelle, darf man nur fünf Prozent der Miete einbehalten. Macht jedoch der Nachbar solchen Krach, dass man es als Mobbing ansehen kann, sind bis zu 15 Prozent zulässig.

- Ist die Wohnung schlecht beheizbar (Raumtemperatur von maximal 18 Grad Celsius) sind zehn Prozent Mietzinsminderung in Ordnung. Fällt die Heizung im Winter komplett aus, sind 100 Prozent vertretbar.

- Bei Schimmelbefall kommt es auf die Intensität an: Ist es so schlimm, dass die Wohnung unbrauchbar wird, ist eine Minderung um 100 Prozent erlaubt. Gibt es einen erheblichen Schimmelbefall in allen Räumen, kann man 75 Prozent der Miete einbehalten. Bei Oberflächen-Schimmel, der leicht beseitigt werden kann, hat der Mieter aber keinen Anspruch auf Mietzinsminderung.