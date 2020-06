Mieter und Eigentümer unter einem Dach

Wiener Melange: Mischhäuser gibt es vor allem in Großstädten. Doch was ist das eigentlich? Welche Rolle spielt die Verwaltung? Und welche Missverständnisse kommen häufig vor? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Grundsätzlich könnte man jedes Mehrparteienhaus, in dem sowohl Mieter als auch Eigentümer leben, als Mischhaus bezeichnen. Eine solche Konstellation kommt häufig vor, denn viele Eigentümer vermieten ihre Wohnung, statt sie selbst zu nützen. Auch das Miet-Kauf-Modell im gemeinnützigen Wohnbau bringt Hybride hervor: Viele Mieter einer Genossenschaftswohnung können diese zehn Jahre nach der Errichtung kaufen. Da meist nicht alle die Immobilie erwerben können oder wollen, leben in diesen Häusern Mieter und Eigentümer.