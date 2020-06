Mehr Bauland in Ballungsräumen

Kein Sinken der Preise, aber ein Abflachen des Anstiegs und ein gesundes Wachstum, prognostiziert der Österreichische Verband der Immobilienwirtschaft (ÖVI) für das Jahr 2015. In den größeren Städten hängt die weitere Entwicklung der Immobilienpreise vor allem mit einer ausreichenden Neuproduktion und der Verfügbarkeit von Bauland zusammen. Doch Letzteres ist vor allem in den Ballungsräumen Wien, Graz, Salzburg, Linz und Innsbruck Mangelware. Während in Wien und Graz noch Entwicklungsreserven vorhanden sind, gibt es in Salzburg kaum freie Flächen. Hier muss der Bedarf daher vor allem durch Nachverdichtung gedeckt werden.