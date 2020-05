Max Wohlgemuth: Was bestimmt den Wert einer Wohnung?

„Wichtigstes Kriterium für den Wert der Wohnung ist grundsätzlich die Lage. Dabei geht es jedoch nicht nur um die Lage in einem bestimmten Bezirk. Auch die Lage im Haus selbst ist für den Wert der Wohnung ausschlaggebend. So ist eine straßenseitig gelegene Wohnung in einer stark befahrenen Straße aufgrund der Lärmbeeinträchtigung weniger gefragt als eine ruhige Hoflage – sofern die natürliche Belichtung bei der hofseitigen Wohnung ausreichend ist. Weitere wichtige Kriterien sind Gesamtzustand und Architektur des Hauses, Stockwerkslage, Raumaufteilung und Ausstattung der Wohnung, das Vorhandensein von Aufzug, Balkonen oder Terrassen sowie der Ausblick. Im Zuge einer Bewertung wird auch immer die Infrastruktur, die öffentliche Verkehrsanbindung und die Nähe von Erholungsflächen zu überprüfen sein. Festzuhalten ist, dass jedes Objekt im Zuge einer Bewertung individuell vor Ort zu beurteilen ist, da pauschale Einschätzungen einer Wohnung lediglich auf Basis von Marktberichten und Vergleichspreisen schwierig sind. So kann eine üblicherweise weniger gefragte Erdgeschoßwohnung durchaus mehr wert sein, als eine Wohnung in einem höheren Stockwerk, wenn das Erdgeschoß in einen ruhigen Garten orientiert ist und das Haus keinen Lift besitzt.“