MARKTNEWS: Real Estate Brand Award prämiert stärkste Marken

Der Real Estate Brand Award der Immobilienwirtschaft 2019 wurde vergeben. Im Rahmen einer empirischen Markenwertstudie der Immobilienwirtschaft werden in Europa jährlich mehr als 91.000 Branchenexperten zu über 1.600 Unternehmensmarken befragt. Die Sieger wurden am 23. Mai im Rahmen einer Gala in Berlin mit dem Real Estate Brand Awards 2019 ausgezeichnet. Die „Strongest Brands“ wurden in 12 branchenspezifischen Kategorien ermittelt. Moderatorin Barbara Schöneberger führte durch den Galaabend und präsentierte gemeinsam mit Harald Steiner, CEO des Real Estate Brand Institute, die Gewinner.

Auch die stärksten Unternehmensmarken Österreichs wurden in den folgenden Kategorien ausgezeichent.