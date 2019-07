Marktnews: Fertighaushersteller Elk: 60jährigen Jubiläum

Seine Produktion verlegte Elk daher vergangenes Jahr an den Standort in Schrems. Das tschechische Werk wird seitdem für den Ausbau der Tochterfirma WindowStar (Fenster und Haustüren) verwendet. Im Waldviertel wird nun auf 16.000 Quadratmetern produziert und zwar in einem hochmodernen Fünf-Gewerke-Produktionssystem. Das bedeutet, dass etwa Fenster, Türen, Elektro- und Sanitärinstallationen direkt im Werk in die fertigen Wände eingebaut werden.

160 Mio. Jahresumsatz

„Die mühsame Koordination und die hohe Arbeitszeit auf der Baustelle entfällt deshalb“, erklärt Elk-Geschäftsführer Thomas Scheriau. Zum 60. Geburtstag wurde eine neue Produktlinie namens „Elk Design-Edition“ auf den Markt gebracht. Die Häuser sind stark individualisierbar, indem einzelne Anbauelemente modulartig ergänzbar sind, etwa eine Raumerweiterung samt Fixverglasung und Balkon. Bei der neuen Produktlinie kommt erstmals eine neue Technologie zum Einsatz, mit der Kunden in der Kaufphase mit einer Virtual Reality-Brille einen Rundgang durch die Häuser machen können.