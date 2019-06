Luxusimmobilien: Tiroler Villen am teuersten

Exakt 154 Einfamilienhäuser im Luxus-Preissegment wurden 2018 in Tirol verkauft. Das Bundesland liegt damit österreichweit an der Spitze. Zum Vergleich: In Wien wechselten nur 118 Villen den Besitzer. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Immobilienunternehmens Remax.

Warum ausgerechnet Tirol ein begehrtes Pflaster für Luxusimmobilien ist, lässt sich vor allem mit einem Ort erklären: Kitzbühel. „Die gesamte Region Kitzbühel gilt als besondere Ganzjahresferienregion. Das Gebiet ist besonders beliebt bei Menschen aus der Region Süddeutschland und Holland, aber auch bei Einheimischen“, sagt Christian Pfurtscheller vom Remax Premium-Büro in Kitzbühel.

Auch beim Preis von Villen liegt Tirol vorne: Der Durchschnittspreis der fünf teuersten gehandelten Einfamilienhäuser betrug in Tirol 7,3 Millionen Euro, in Wien hingegen 5,5 Millionen Euro. Lediglich beim Mindestpreis für Villen lagen Tirol und Wien mit 2,4 Millionen Euro gleichauf.