Lokalaugenschein: Ungebremster Bettenboom

Ende 2012 soll das Kempinski (300 Betten) im ehemaligen Gesundheitsamt am Schottenring eröffnet werden. René Benko und seine Signa-Holding hat Am Hof in der ehemaligen Länderbank-Zentrale mit dem Bau des neuen Wiener Park Hyatt begonnen. Das Hotel Schubertring (207 Zimmer), das eigentlich Shangri La heißen sollte, ist nach dem Absprung des Betreibers zwar schlüsselfertig, Thomas Jaloubek von der BAI hat aber trotz intensiver Verhandlungen bis heute noch keine Nachfolger finden können.

Nicht so schnell geht es auch beim neuen Four Seasons. Es sollte seit 2010 in der Riemergasse im alten Handelsgericht entstehen. Kämpfe mit dem Denkmalschutz und der Konjunktureinbruch dürfte jedoch den Elan der holländischen Eigentümer gebremst haben. Es gibt keine Aktivitäten. Schon mit Jahresbeginn 2012 soll das City-Designhotel von Martin Lenikus in der Kramergasse fertig sein, ebenso das City-Designhotel in der Rotgasse.



Schnell wird auch in unmittelbarer Nachbarschaft der City gebaut: Im Bezirk Neubau entsteht in der Museumsstraße 1 neben dem Volkstheater das Sans Souci Boutiquehotel mit 160 Betten. Fertigstellung Ende 2012. Martin Schick, Kammervertreter der Hoteliers: "Mit 60.000 Betten bis Ende 2012 dürften wir den absoluten Plafonds dann aber wirklich erreicht haben."