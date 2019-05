Kochen im Freien: So planen Sie eine Outdoor-Küche

Weniger wichtig hingegen ist Stauraum – schließlich wollen die wenigsten Menschen einen zweiten Haushalt im Garten aufsperren. Darüber hinaus sind die Möglichkeiten für zusätzliche Elemente groß: Spüle, Geschirrspüler, Kühlschrank, Heizsysteme, Pizzaofen. Hersteller wie der Familienbetrieb Jokodomus, der sich auf modulare Outdoor-Küchen spezialisiert hat, bietet etwa eine Vielzahl dieser Module an. Nutzer können sie nach Belieben kombinieren.

Auch technischen Raffinessen sind keine Grenzen gesetzt: Eine smarte Outdoor-Küche beispielsweise ist die kompakte FOLD-Küche, die auf der diesjährigen Möbelmesse Salone del Mobile vorgestellt wurde. Die Innovation: Ein 32 Zoll großes Touchpad als Hightech-Arbeitsfläche samt digitalem Rezeptbuch und zahlreiche Entertainment-Apps.

Sichtbeton-Küchen sind gefragt

Auch was die verwendeten Materialien betrifft, sind verschiedene Produkte am Markt. Sehr gängig sind gemauerte Küchen, die wetterfest sind. Doch auch Sichtbeton, Holz und Edelstahl kommen als Materialien oft zum Einsatz. Vor allem Sichtbeton ist sehr gefragt, wenn auch in der Pflege nicht ganz einfach handzuhaben. Eine Überdachung sollte bei der Planung des Koch- und Essbereichs angedacht werden. „Viele bauen die Überdachung erst nachträglich ein, weil sie merken, dass ein geschützter Platz öfter und unabhängig vom Wetter genutzt werden kann“, so Naegele.