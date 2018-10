Lagezuschläge in Wien: Wohnen im Altbau wird günstiger

Die Wiener Schlichtungsstelle hatte in den vergangenen Jahren viel zu tun: Rund 5000 Überprüfungen von Mietverträgen führte sie pro Jahr durch. Nun könnte das Arbeitspensum noch größer werden. „Ich rechne damit, dass die Verfahren jetzt noch mehr werden“, sagt Bernhard Jarolim, Leiter des Kompetenzzentrums Bauforschung.

Der Grund: Die Stadt Wien hat aufgrund eines Entscheids des Obersten Gerichtshof (OGH) im Jänner, wonach Vermieter nur mehr unter bestimmten Bedingungen Lagezuschläge für Wohnungen verlangen können, auch die sogenannte Lagezuschlagskarte für Wien verändert. Und das dürfte in der Umsetzung für Verunsicherung bei Mietern und Vermietern gleichermaßen führen. Denn die Karte dient lediglich als Orientierungshilfe und ist rechtlich nicht bindend.

Der Anlassfall ist ein Mieter in Wien-Margareten, der sich gegen den Lagezuschlag gewehrt hat. Das Höchstgericht hat schließlich festgestellt, dass für die Zulässigkeit eines Lagezuschlags nicht ausschließlich der Grundkostenanteil (Grundstückskosten) herangezogen werden darf, sondern andere Faktoren wie Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, Schulen, Nahversorgung und Grünraum berücksichtigt werden müssen. Außerdem dürfen nur mehr ähnliche Wohngebiete miteinander verglichen werden und nicht jede einzelne Lage mit dem ganzen Stadtgebiet.

In der Überarbeitung der bisher geltenden Lagezuschlagskarte hat die Stadt Wien nun das gesamte Stadtgebiet nach den vom OGH verlangten Kriterien unter die Lupe genommen. In der Neufassung wurde das Stadtgebiet in drei Referenzzonen unterteilt, innerhalb derer sich die Bebauungsmerkmale ähneln (dicht, mittel und locker bebaut). Außerdem wurde Wien in 1364 Zählgebiete eingeteilt. „Bisher gab es in 42 Prozent aller Zählgebiete keine Zuschläge, jetzt sind es 67 Prozent“, sagt Arthur Mannsbarth von der MA25.

Unterm Strich dürfen nun in manchen Stadtgebieten wie etwa in Lagen rund um den Gürtel und in den äußeren Westbezirken keine Lagezuschläge mehr eingehoben werden. Das Wohnbauressort geht davon aus, dass es zu rund 25 Prozent Mietreduktion im Altbau kommen wird. „Der Lagezuschlag ist einer der Hauptpreistreiber im System der Richtwertmieten. Die neue Lagezuschlagskarte wird spürbare Verbesserungen für Mieter in Wien bringen“, sagt Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.