Ländliche Moderne: Es lebe das Dorf!

Australien oder Austria? Das war für Yvonne O‘Shannassy die entscheidende Frage. O‘Shannassy arbeitete viele Jahre auf Privatyachten und lernte auf hoher See ihren heutigen Ehemann Brendan, einen gebürtigen Australier, kennen. Nach der Geburt ihrer beiden Töchter und vielen Jahren auf Reisen wollte sich die Jungfamilie niederlassen. Zuerst lebten die O‘Shannassys eine Zeit lang in Australien. Schließlich fiel die Wahl auf die 940-Seelen-Gemeinde Hinterstoder am Fuße des Toten Gebirge im südlichen Oberösterreich, Yvonne O‘Shannassys Heimatort. „Die Lebensqualität ist enorm hoch hier,“ sagt sie.

Vor drei Jahren eröffnete O‘Shannassy im Ortszentrum ein kleines Café mit Weinbar namens „Fleischerei“, ein paar Schritte von der Talstation der Höss-Bahn. Bei Baileys-Schokotorte und dem „besten Kaffee westlich von Wien“, wie sie augenzwinkernd sagt, fühlen sich Besucher eher wie in Wien-Neubau als in der tiefen Provinz. Schon Bundespräsident Alexander Van der Bellen war in der „Fleischerei“ zu Gast. „Heute helfen wir anderen Zugezogenen, dass sie gut im Ort ankommen“, sagt O‘Shannassy.

Geschichten wie jene der zurückgekehrten Yvonne O‘Shannassy werden in Hinterstoder gerne erzählt. Etwa von Angelika Diesenreiter. Sie war Vizebürgermeisterin und ist derzeit Kulturreferentin. Mit anderen Einheimischen setzte sie sich viele Jahre dafür ein, dass dem Ort nicht das gleiche Schicksal widerfährt wie so vielen anderen kleinen Gemeinden: die Ausweglosigkeit aus der Abwärtsspirale von Abwanderung, infrastruktureller Ausdünnung und Verödung. „Die Jahre, in denen die Volksschule plötzlich nur mehr eine einzige Klasse hatte und eingesessene Tourismusbetriebe keinen Nachfolger fanden, waren wirklich schlimm“, sagt sie.

Wenn Angelika Diesenreiter heute gemütlich auf der Bank vor der „Fleischerei“ sitzt , Kaffee trinkt und vorbeikommende Radfahrer freundlich grüßt, dann wirken die Erinnerungen wie aus einer anderen Zeit. Hinterstoder 2018 ist kein Ort der Tristesse, sondern ein Ort der Lebendigkeit: Es gibt zwei Lebensmittelgeschäfte, mehrere Gastronomiebetriebe und ein Sportgeschäft, das die neusten Wanderrucksäcke hübsch in der Auslage drapiert hat. Zwischen damals und heute liegen tausende Stunden an Sitzungen, handwerklicher Arbeit und – natürlich – mühsamen Diskussionen.