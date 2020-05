Wann bekommt man die Kaution?

Meine Tochter hat einen befristeten Mietvertrag, der bald ausläuft. Bekommt sie die Kaution bei der Übergabe sofort zurück? Worauf muss sie achten, damit sie die volle Kaution zurückbekommt? Was für Schäden bzw. Mängel berechtigen den Vermieter zur Einbehaltung der Kaution?

Der Vermieter hat dem Mieter die Kaution samt den aus der Veranlagung erzielten Zinsen nach Rückstellung des Mietgegenstands unverzüglich zurückzustellen. Daraus folgt, dass die Kaution nicht schon Zug-um-Zug bei der Rückstellung des Mietgegenstands zur Rückzahlung fällig ist. Die Kaution ist vom Vermieter zurückzustellen, sobald feststeht, dass die Kaution nicht zur Tilgung von berechtigten Forderungen des Vermieters aus dem Mietverhältnis herangezogen wird. Im Regelfall wird davon auszugehen sein, dass die Prüfung des Kautionsfalls, das heißt insbesondere die Feststellung der vom Mieter zu vertretenden Schäden am Mietgegenstand, aber auch die Prüfung der Erfüllung aller Zahlungspflichten des Mieters, innerhalb weniger Tage dem Vermieter zumutbar und daher von ihm auch vorzunehmen ist. Zur Vermeidung von Problemen bei der Rückstellung von Wohnungen ist es empfehlenswert, Fotos und ein Übergabeprotokoll anzufertigen, in dem der Vermieter bestenfalls die ordnungsgemäße Rückstellung des Mietgegenstandes bestätigt. Grundsätzlich hat der Mieter den Mietgegenstand in dem Zustand zurückzustellen, in dem er diesen übernommen hat, abgesehen natürlich von den sich aus der gewöhnlichen Abnützung ergebenden Verschlechterungen, für die der Mieter grundsätzlich nicht haftet. Nach der gesetzlichen Regelung haftet der Mieter nur für übermäßige Abnützung und Missbrauch. Wird die Wohnung vom Mieter übermäßig abgenützt zurückgegeben, haftet der Mieter für die Kosten der Beseitigung der Schäden. Der Vermieter kann dann diesfalls seine Ansprüche aus der Kaution befriedigen.

Ich bin Mieterin einer Wohnung. Im Zuge einer großen Sanierung sollte eine Loggia an meine Wohnung angebaut werden. Es ist aber nur ein Balkon geworden. Trotzdem zahle ich volle Miete und Betriebskosten für diese Fläche. Ist das rechtens?