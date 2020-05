Sind Kettenmietverträge möglich?

Spricht man von benötigter Energie, ist meist von Heizung und Warmwasser die Rede. In vielen Fällen ist unklar, ob auch der Elektrizitätsbedarf für Beleuchtung, Haushaltsstrom etc. mit einbezogen ist. Mit der Bezeichnung Kilowattstunden (kWh) wird der Verbrauch oder die Erzeugung von Energie gemessen – und zwar in 1000 Watt pro Stunde.

