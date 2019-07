Künstler machen Möbel: Salvador Dalí bittet zu Tisch

Teppich „Shade Palette 2“ von Nani Marquina

„Der Teppich ist ein Haus in der Wüste.“ Mit diesem Gedanken arbeitete Designerin Nani Marquina an ihrer ersten Outdoor-Kollektion und kreierte damit ein Haus am Balkon. „Um das wohlige Gefühl des Wohnraums in die äußere Welt zu transportieren“, wie sie sagt. Neben dem Muster „Oaxaca“ legte sie beliebte Indoor-Teppiche wie „Shade Palette 2“ für den Außenbereich neu auf. Handgewebt aus PET (thermoplastischer Kunststoff) ist der Teppich in den Größen 170 x 240 Zentimeter und 200 x 300 Zentimeter erhältlich. Preis auf Anfrage unter prodomoWindows, Wien.