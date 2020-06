Kostensparend zum Eigenheim auf fremdem Grund

Baurecht

Niederösterreich

Baurechtszins

Baurecht

Baurecht

Grundstück

Baurechtszins

Grundstücks

Ein Anbieter von Baurechtsgründen ist das Land Niederösterreich . „Wir vergeben bereits seit 30 Jahren Liegeschaften im“, sagtEberhardt Martin vom Amt der Niederösterreichischen Landesregierung. „Derzeit haben wir 3500 Baurechtsabwicklungen in ganzlaufen.“ Derbeträgt dabei ein Prozent der Anschaffungskosten (Kaufpreis plus fünf Prozent Nebenkosten) im Jahr. Dasläuft für 100 Jahre, dem Bauberechtigten wird vertraglich eine Kaufoption eingeräumt. Je früher er diese in Anspruch nimmt, desto günstiger sind die Konditionen. Für Gemeinden und Städte besteht der Vorteil darin, dass dieGrundstücke nicht aus der Hand gegeben werden und so auch noch die Wohnversorgung der kommenden Generationen befriedigt werden kann.Für Grundbesitzer, die nicht gerade in Geldnöten sind, ist die Vergabe der Liegenschaft imein gutes Geschäft. Sie erhalten eine gesicherte monatliche Einnahme, dasbleibt im Besitz und kann zum Beispiel später vererbt werden. „Baurechte werden zunehmend auch an mehrere Eigentümer vergeben“, sagt RechtsanwaltChristoph Obermayer, „zum Beispiel in einem Wohnhaus an mehrere Eigentümer oder an die Errichter einer Reihenhausanlage.“ Auch Projekte mit gewerblichen Nutzern, etwa für einen Supermarkt, gibt es.Der, der für die Nutzung desmonatlich geleistet wird, ist an den Verbraucherpreisindex (VPI) gekoppelt und damit völlig unabhängig von der volatilen Preisentwicklung am Markt für Baugrundstücke.