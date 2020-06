Kann ich eine Eigentümergemeinschaft auflösen?

Ich bin Eigentümerin eines Reihenhauses. Die drei Häuser sind eine Liegenschaft und durch ein gemeinsames Dach verbunden. Ich hätte gerne, dass jeder für sein Objekt ganz allein verantwortlich ist und möchte gerne die Eigentümergemeinschaft auflösen. Ist das möglich?

Offenbar handelt es sich um eine Liegenschaft, wobei an den Reihenhäusern Wohnungseigentum begründet wurde. Es gibt in diesem Fall zwei Möglichkeiten: Man kann die Eigentümergemeinschaft auflösen und für jedes Haus (samt Garten) eine eigene Einlagezahl (EZ) im Grundbuch eröffnen. Ob dies möglich ist, ist nach jeweils geltenden Bauordnungen, Bebauungsbestimmungen etc. zu prüfen. In Ihrem Fall wird die Trennung vermutlich nicht möglich sein, weil die Häuser ein gemeinsames Dach haben.

Oder man kann den Wohnungseigentumsvertrag ergänzen und vereinbaren, dass auch die Instandhaltung von allgemeinen Teilen (etwa Fassade, Dach, Außenfenster, Eingangstüren) vom jeweiligen Eigentümer des Reihenhauses zu bezahlen ist. Für jedes Haus wird dann ein getrenntes Instandhaltungskonto geführt. Wenn die Reihenhäuser baulich getrennt sind, ist eine derartige Ergänzung des Wohnungseigentumsvertrages sinnvoll. Beim gemeinsamen Dach wird die Trennung allerdings schwierig sein.