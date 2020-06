Kann ich Duftsprays verbieten?

Wir haben seit Jänner eine neue Verwaltung, weil es mit der alten immer wieder Schwierigkeiten gab. Jetzt weigert sich der frühere Verwalter, die Unterlagen herauszugeben. Wie sollen wir vorgehen?

Die Verwaltungsunterlagen sind nach ordnungsgemäßer Aufkündigung des Verwaltungsvertrages an den oder die Eigentümer, an den erforderlichenfalls gerichtlich zu bestellenden vorläufigen Verwalter, an einen bestellten Eigentümervertreter oder – wie in der Praxis hauptsächlich erfolgt – an den neu beauftragten Verwalter- zu übergeben. Dem ordnungsgemäß aufgekündigten Verwalter steht ein Übergabehonorar zu, es sei denn, er wird aus einem von ihm zu verantwortenden wichtigen Grund abberufen. Der gekündigte Verwalter ist verpflichtet, der neuen Hausverwaltung die für die Anlage der Daten benötigten Unterlagen längstens sechs Wochen vor dem Beginn der neuen Verwaltungstätigkeit zur Verfügung zu stellen. Die Verwaltungsunterlagen im Original muss er so herausgeben, dass er Kopien anfertigt und diese übergibt. Die Kosten dieser Kopien müssen von den Wohnungseigentümern übernommen werden.