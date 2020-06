Kann ich den Mietvertrag um zwei Jahre verlängern?

Ich habe meine Wohnung auf drei Jahre befristet vermietet. Wenn alles passt, würde ich auf fünf Jahre (also um weitere zwei Jahre) verlängern. Ist das möglich?

Nein, eine ausdrückliche Verlängerungsvereinbarung erfordert neben der Schriftlichkeit eine Mindestverlängerungsdauer von drei Jahren. Daher führt die Nichtbeachtung der Mindestverlängerungsdauer von drei Jahren zu einem unbefristeten Mietverhältnis. Sie können aber natürlich einen neuen schriftlichen Mietvertrag abschließen, auch dabei ist eine Mindestbefristung von drei Jahren einzuhalten. Eine dritte Möglichkeit besteht in der sogenannten gesetzlichen Verlängerung. Dies bedeutet, dass ein wirksam befristeter Vertrag per Gesetz als einmalig um exakt drei Jahre verlängert anzusehen ist, falls der Endtermin vom Vermieter nicht durchgesetzt oder keine vertragliche Verlängerung vereinbart wird. Sofern der Mieter am Ende der vereinbarten Mietdauer das Mietobjekt nicht räumt, und der Eintritt einer gesetzlichen Verlängerung vermieden werden soll, muss der Vermieter binnen 14 Tagen nach Ablauf des Vertrages Räumungsklage wegen titelloser Benützung beim zuständigen Bezirksgericht einbringen.