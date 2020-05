Kann das Hauskomitee entscheiden?

Vorweg ist festzuhalten, dass ein derartiges "Hauskomitee" oder auch ein "Hausvertrauensmann" zwar oftmals vorkommen, im Wohnungseigentumsgesetz aber als solches nicht vorgesehen sind. Denselben kommt daher auch keinerlei besondere Kompetenz zu. Insbesondere können durch die Zustimmung eines solchen Komitees oder eines Hausvertrauensmanns vom Gesetz vorgesehene Abstimmungen der Miteigentümer nicht ersetzt werden.In der Sache selbst sollten Sie als erstes prüfen, ob Ihr Wohnungseigentumsvertrag Regelungen für die Erhaltungspflichten betreffend die Balkone enthält. Ist dies nicht der Fall, muss man unterscheiden: Wurden die Fliesen lediglich aus optischen Gründen ausgetauscht, ohne dass dies erforderlich gewesen wäre, so dürften die Kosten nicht ohne weiteres auf alle Miteigentümer umgewälzt werden. War aber der Austausch – was ich in diesem Fall annehme – nur erforderlich, um die darunterliegende Isolierung zu sanieren und so das weitere Eindringen von Feuchtigkeit in das Tragwerk zu verhindern, so gehören diese Maßnahmen zur sogenannten "ordentlichen Verwaltung". In diesem Fall sind sie von der Verwaltung auch ohne vorherige Abstimmung der Miteigentümer durchzuführen. Die Kosten können in einem solchen Fall tatsächlich auf alle Miteigentümer aufgeteilt werden.

Ich habe meine Wohnung befristet vermietet. Der Vertrag unterliegt dem MRG und läuft im Jänner aus. Der Mieter möchte verlängern, ich bin damit einverstanden. Ich habe damals keine Kaution verlangt, kann ich das bei der Verlängerung nachholen?