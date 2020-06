IMMO verlost die neue "La Sardina Belle Star" von Lomo mit oxidiertem Metallgehäuse im Wert von € 179,–.

Schicken Sie bis 1. März 2012 ein eMail an immo@kurier.at oder eine Postkarte an IMMO-KURIER, Lindengasse 52,1072 Wien. Bitte geben Sie Ihre Adresse an, die Kamera wird per Post verschickt.