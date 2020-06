Italienische Lehre: Antonio Citterio im Interview

Antonio Citterio wurde 1950 im italienischen Meda geboren. 1972 diplomierte er auf dem Mailänder Polytechnikum in Architektur. Nach dem Abschluss gründete er mit Paolo Nava ein Büro und arbeitete vorerst als Industriedesigner. Dem Entwerfen von Möbeln und der Architektur selbst widmete er sich später.



Ende der 1990er-Jahre gründete er mit Patricia Viel das Büro „ Antonio Citterio and Partners“. Seit über zehn Jahren lehrt er an der Akademie für A­rchitektur in Mendrisio ( Schweiz), an der Domus Akademie in Mailand und an der Universität „La Sapienza“ in Rom.