Ist das Zuhause da, wo man wohnt?

Besonders gut gefallen mir Kirchen, weil sie oft etwas Fröhliches ausstrahlen mit ihren bunten Fenstern und den ganzen Kerzen. Sehr schlichte Räume gefallen mir aber auch gut. Was mir an meinem Zimmer am besten gefällt ist, dass man wenn man hineingeht, sofort das ganze Weiß bemerkt und es immer heller ist als andere Räume - auch wenn die Sonne mal von Wolken verdeckt wird. Mein Zimmer ist in Weiß gehalten und dadurch sehr schlicht. Die meisten Möbel sind auch weiß und nur ein paar Regale und Bilder sind bunt. In Wien finde ich die Votivkirche am Schönsten, weil sie in der Nacht so schön beleuchtet ist und mir die Kirche auch von außen sehr gut gefällt. Ich liebe Christkindlmärkte ab Dezember, da sind alle Menschen gut drauf, es riecht immer nach Punsch und alles glitzert so unglaublich schön.