Interessenskonflikt der Eigentümervertreter

In unserem Eigentumshaus gibt es eine Gruppe von Hausvertrauenspersonen, die Dinge in ihrem Interesse gegen die Mehrheit durchsetzen. Wie lange dürfen die im Amt sein? Was kann man gegen die tun?

Hausvertrauenspersonen sind im Gesetz nicht explizit geregelt, dieses kennt nur den Eigentümervertreter, der aber nur bei Interessenskonflikt des Verwalters selbst Verwaltungshandlungen setzen kann. Ernannt werden Hausver­trauenspersonen oft in einer Funktion als Schnittstelle oder Berater des Verwalters durch Wahl in der Eigentümerversammlung, durch Bevollmächtigung anderer Miteigentümer, ihre Interessen wahr zu nehmen oder auch durch Weisung an den Verwalter, bestimmte Angelegenheiten nur mit diesen gemeinsam entscheiden zu können. Wenn Sie sich nicht ausreichend vertreten fühlen empfehle ich, dies bei einer Eigentümerversammlung auch anzusprechen. Ihre Rechte als Wohnungseigentümer (Einsichtsrechte, Mitwirkung an Entscheidungen etc.) werden durch das Vorhandensein von Hausvertrauenspersonen nie eingeschränkt. Sie müssen aber auch akzeptieren, dass möglicherweise die Mehrheit anderes wünscht, als Sie selbst.