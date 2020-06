Inselwelt Jois wird weiter ausgebaut

Zwischen 1999 und 2002 hat die UBM Realitätenentwicklung AG in Jois am Neusiedler See im Schilfgürtel am Rande des Jachthafens Eigentumshäuser in Niedrigenergiebauweise errichtet. Nun wird die „Inselwelt Jois“ weiter ausgebaut. Bis Ende 2015 sollen nach den Plänen von Architekt Georg Reinberg elf ganzjährig bewohnbare, L-förmige Villen errichtet werden. Jedes der zwischen 35 m² und 157 m² großen Häuser wird über einen eigenen Zugang zum See verfügen. Ein massiver Betonkern dient neben der statischen Funktion als Wärme- und Kältespeicher. www.ubm.at