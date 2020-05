In der Schwebe: Neues Museum in Graz

Die Vitrinensäule wächst vom Boden empor und geht nahtlos in die weiße Decke über. Sanft von unten beleuchtet ist darin das zu bestaunen, was (geht es nach Grazer Geschichtslehrern) jeder Schüler ein Mal in seinem Leben bestaunt haben muss: Der um 600 vor Christus gefertigte bronzene Strettweger Opferwagen. In seinem schlichten Glaskasten ist das prominente Kulturgut Teil der Neugestaltung des Lapidariums - der Römersteinsammlung des Archäologiemuseums im Grazer Schloss Eggenberg.



"Es ging darum, einen Erweiterungsbau zu schaffen, der mit dem Bestehenden eine gute Kombination ergibt", erklärt Johann Moser vom Wiener Büro BWM Architekten und Partner, das für den Zubau verantwortlich ist. Die leicht ansteigenden und abfallenden Rampen navigieren den Besucher durch den Ausstellungsraum und sind zugleich eine Referenz an den 2004 errichteten Bau der Kollegen von PURPUR.ARCHITEKTUR.