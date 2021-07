Wohnen in Ottakring

Durst-Bau errichtet in der Nähe von Brunnenmarkt und Yppenplatz ein Projekt für Eigennutzer und Investoren, die internationales und kosmopolitisches Flair schätzen: In der Grundsteingasse im 16. Bezirk entsteht eine Niedrigenergie-Wohnhausanlage mit 33 Eigentumsobjekten. Fünf davon sind Maisonette-Wohnungen in einem alleinstehenden Hofgebäude und haben daher den Charakter von Reihenhäusern. Die meisten Objekte verfügen über Terrassen oder Balkone, die Wohnungen im Erdgeschoß haben außerdem einen Eigengarten. Im Innenhof wird es einen Kleinkinderspielplatz geben. http://www.durstbau.at