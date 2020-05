Einkaufszentrum im Wiener Hauptbahnhof

Rund 1,7 Milliarden Euro wurden 2013 in Österreich in Immobilien investiert – das sind um sechs Prozent weniger als im Jahr 2012. Damit gehört Österreich zwar zu den stabilen Märkten, liegt aber nicht im gesamteuropäischen Trend. In Europa wurden im Jahr 2013 rund 154 Milliarden Euro investiert, das sind etwa 21 Prozent mehr als im Jahr davor. „Vor allem Immobiliendeals in Großbritannien und das wiedererwachte Interesse am südeuropäischen Markt haben das Wachstum in Europa stark beeinflusst“, sagt Andreas Ridder, Geschäftsführer CBRE Österreich. 2014 soll der europäische Immobilieninvestmentmarkt noch weiter wachsen, vor allem getrieben durch Großbritannien und Deutschland. Bereits im Jahr 2013 wurden in der Londoner City rund 24 Milliarden Euro investiert – so viel wie in keinem anderen Markt. In Österreich waren voriges Jahr Büroimmobilien am interessantesten für Investoren (32 % aller Deals), gefolgt von Einzelhandelsimmobilien (23 %). Der in den Jahren 2011 und 2012 spannende Hotelinvestmentmarkt hat sich 2013 halbiert, nur rund zwölf Prozent aller Investments entfielen auf dieses Segment. Die meisten Investoren (rund 74 %) kamen im Jahr 2013 aus Österreich. www.cbre.at